Prefeitura irá construir 192 apartamentos de R$ 170 mil no bairro Vila Piloto

No bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, a prefeitura municipal iniciou um processo de chamamento público para a seleção de uma empresa de construção civil. O objetivo é contratar a elaboração de um projeto destinado à construção de 192 unidades habitacionais do tipo apartamentos.

As unidades habitacionais serão implantadas em uma área específica da prefeitura, no bairro Vila Piloto, e têm como público-alvo famílias com renda de até 2 salários-mínimos, equivalente a R$ 2.640,00. O valor do imóvel está estabelecido em R$ 170 mil.

Esta construção está alinhada com o programa Minha Casa, Minha Vida. Os apartamentos terão uma área útil igual ou superior a 45,5m², incluindo varanda, proporcionando 4m² adicionais em relação ao mínimo exigido pelo programa, conforme estipulado pela portaria do Ministério das Cidades. Isso garante que o valor dos terrenos não seja descontado na metragem final dos apartamentos.

Para o professor de história da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e integrante do Movimento de Luta por Moradia, Vitor Vagner Neto de Oliveira, a construção desse modelo de moradia preocupa, pois a construção dos conjuntos habitacionais Novo Oeste e Orestinho, mostrou que os problemas são grandes.

Além disso, segundo o professor, o bairro Vila Piloto tem uma arquitetura que precisa ser respeitada e não tem apartamentos construídos. Para Três Lagoas, o ideal é a construção de casas, que permitem, inclusive, a ampliação

