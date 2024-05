Prefeitura vai comprar embarcação para passeios nos rios em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas vai abrir licitação para a compra de uma embarcação (Catamarã) para passeios da população e turistas nos rios Paraná e Sucuriú. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Aparecido de Moraes, é desejo da prefeitura que a embarcação seja adquirida ainda neste ano e seja administrada por uma empresa que será contratada pela administração municipal.

Segundo o secretário, a embarcação terá capacidade para 40 pessoas e faz parte do plano de investimentos previstos no orçamento da secretaria. Moraes destacou que os investimentos em turismo são importantes. Ressaltou que, em breve, será inaugurado um resort às margens do rio Sucuriú. “O setor de turismo está bem movimentado em Três Lagoas, com previsão de mais investimentos", destacou.

Continue Lendo...

Veja a reportagem abaixo: