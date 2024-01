Presos não voltaram à penitenciária após 'saidinha' de fim de ano em MS

Em 2023, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS) informou que, 777 reeducandos, pertencentes aos regimes semiaberto e aberto, tanto do gênero masculino quanto feminino, foram beneficiados com a saída temporária no período de final de ano, em conformidade com decisões judiciais.

A autorização para essa concessão parte do Poder Judiciário, através das Varas de Execução Penal, estipulando datas específicas que abrangem os períodos de Natal e Ano Novo. Do total de presos beneficiados, 27 não cumpriram com a obrigação de retorno estipulada pela decisão judicial e, consequentemente, encontram-se evadidos até o momento.

Em Três Lagoas, 93 internos receberam o benefício da saída temporária, sendo que apenas um deles não retornou às dependências do sistema prisional.

Veja a reportagem: