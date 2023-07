Projeto permite inclusão digital para idosos; saiba como participar

Enviar e-mails pelo computador ou tirar fotos pelo celular é algo básico para os mais jovens, que estão totalmente integrados com a internet. Mas, para muitos idosos que não têm intimidade com a tecnologia, a falta desse conhecimento é prejudicial. Além de terem dificuldade de fazer contatos com familiares e amigos, esses idosos estão mais sujeitos a cair em golpes virtuais.

A parceria da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Semec), com o Sistema FIEMS e o projeto ‘SESI – Indústria do Conhecimento’ estão com inscrições abertas para o Projeto 60+, que tem o objetivo de levar inclusão digital para a Melhor Idade.

Em Três Lagoas, são ofertadas 58 vagas para o curso gratuitamente nas unidades das Bibliotecas SESI – Indústria do Conhecimento, localizadas nos bairros Vila Nova e Parque São Carlos. O público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais de idade, que podem se inscrever. O curso tem carga horária de 30 horas, divididas em encontros semanais e presenciais de 2 horas nas unidades.

A iniciativa já formou mais de mil pessoas ao longo de 2022 em todo Estado, garantindo que esse público possa explorar um universo virtual.

PROJETO 60+

Para promover a inclusão da melhor idade, o “Projeto 60+” tem o objetivo de fazer com que os idosos tenham sua autonomia para realizarem atividades digitais sozinhos, ampliando o acesso deles às facilidades que a tecnologia oferece de forma gratuita, como ler receitas culinárias na internet, pagar boleto sem precisar sair de casa, tirar uma foto e postar nas suas redes sociais, criar seu próprio e-mail, entre outros benefícios que a internet nos proporciona para otimizar nosso tempo, por meio do celular ou do computador, e aproveitar o que há de melhor no mundo virtual.

INSCRIÇÕES

Os interessados devem procurar as Bibliotecas ‘SESI – Indústria do Conhecimento’, munidos do comprovante de residência, cópia do CPF e RG.

SERVIÇO

Inscrições Projeto 60+

Local: ‘SESI – Indústria do Conhecimento’

Endereços:

Rua Irmãos Cameschi, 688 – Parque São Carlos

Rua Dr. José Amílcar Congro Bastos, 1313 – Vila Nova

Horário de atendimento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira