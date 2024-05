Fanfarra da APAE de Três Lagoas está de volta e alunos já ensaiam apresentações

A fanfarra da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas está de volta. Os ensaios acontecem todos os dias. A fanfarra é composta por alunos da APAE, jovens e adultos com algum deficit de intelecto, mas que estão super afinados com a bateria para não perderem o ritmo.

Na linha de frente, as meninas fazem o corpo correográfico, estudantes e o pelotão de bandeiras. Sob o comando do regente, os alunos mostram talento e o gingado com a música. São 43 alunos que estão ensaiando para a apresentação em uma data especial no calendário, 15 de junho.

Continue Lendo...

Os ensaios estão mudando a vida desta turma que é muito talentosa, como explicou a diretora da unidade, Neuza Inácio. “Isso é uma meta da nossa gestão. Nós estamos reativando essa fanfarra, porque ela é uma alegria. Nossos estudantes adoram música. Foi uma surpresa quando abrimos as inscrições. Foram quase 100 inscritos”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do desfile cívico militar do aniversário de Três Lagoas, a fanfarra da APAE quer participar de outros eventos. Essa experiência de trabalhar com a música com os alunos foi uma grande surpresa para o regente, Gersino Francisco, mais conhecido como Caçapava.

"É uma aprendizado até para mim, junto com eles. A gente o esforço e a vontade deles. A banda para eles é tudo. É um trabalho vagaroso, pois uns assimilam rápido, outros têm um pouco de dificuldade, mas a gente consegue colocá-los para trabalhar", explicou Gersino Francisco.

A diretora da APAE de Três Lagoas nos contou que depois que a fanfarra voltou os alunos estão mais comprometidos com os ensinos. Eles levam a sério porque querem fazer bonito no desfile e nas apresentações. A primeira aconteceu no dia 11 de maio, quando APAE celebrou o dia das mães.

Confira na reportagem abaixo: