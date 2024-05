Prefeitura de Três Lagoas pede conscientização da população para manter bueiros limpos

Três Lagoas enfrenta um desafio persistente todos os anos. Moradores de diversos bairros descartam lixo e folhas de árvores dentro de bueiros, causando entupimento e atrapalhando a drenagem de águas pluviais.

O Departamento de Serviços Públicos (DSP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) realiza regularmente a limpeza das 'bocas de lobo', essenciais para o escoamento adequado das águas pluviais. No entanto, o trabalho desses profissionais é prejudicado quando os bueiros estão obstruídos por resíduos sólidos, como embalagens plásticas, garrafas PET, folhas de árvores e até mesmo restos de móveis.

A prefeitura enfatiza a importância do descarte responsável destes resíduos e busca soluções para os problemas de alagamento por meio de investimentos em infraestrutura. No entanto, para que esses esforços sejam eficazes, é fundamental que cada cidadão assuma a responsabilidade pelo destino adequado do lixo.

Além de aumentar o risco de enchentes e alagamentos, o descarte de lixo nos bueiros contribui para a propagação de doenças e a proliferação de insetos, afetando diretamente a saúde e o bem-estar dos moradores.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas