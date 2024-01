Promotor do Meio Ambiente diz que Lagoa Maior tem excesso de capivaras

A permanência de animais na Lagoa Maior, em Três Lagoas, sempre foi alvo de questionamentos. Em 2016, O promotor do Meio Ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, moveu uma ação contra a prefeitura para que os jacarés fossem removidos da Lagoa para o Parque do Pombo, área distante do perímetro urbano, porque poderiam causar riscos à população.

Em 2018, a Justiça acatou a ação e determinou a remoção dos jacarés que habitavam o local. Agora, neste ano, com o ataque de capivara à criança, a presença dos animais na Lagoa volta a ser alvo de questionamentos.

Para o promotor do Meio Ambiente, é preciso haver um melhor monitoramento dos animais na Lagoa Maior. Oliveira entende que existe um excesso de capivaras na Lagoa. Atualmente, segundo a prefeitura, tem cerca de 100 capivaras. O promotor entende que parte delas poderia ser remanejada, mas não defende a retirada de todos do local.

Para Oliveira, a prefeitura precisa investir mais em placas informativas para que as pessoas não se aproximem dos animais.

