Quinta-feira (18), será de tempo estável, céu limpo, temperaturas em elevação e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), indica tempo firme em boa parte de Mato Grosso do Sul, mas pode chover em áreas isoladas apenas nas áreas Centro-Norte, do Estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 40°C.