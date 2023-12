Reality show 'Essa Honda é Minha!' começa nesta terça-feira no Centro de Três Lagoas

A partir desta terça-feira (19), 15 competidores vão disputar uma moto zero km e participar da maior prova de resistência já realizada, em Três Lagoas. O reality show “Essa Honda é Minha!”, promovido pelo Grupo RCN com o apoio da Honda Mototrês, começa hoje e promete movimentar a área central da cidade, a partir de 13h.

Quem ficar por mais tempo em cima de uma moto, sem colocar os pés no chão e enfrentando desafios, como calor, cansaço, fome, ganha uma moto CG 160 Start. Os participantes serão filmados e acompanhados em tempo real para fiscalização de irregularidades. As imagens serão transmitidas em tempo real pelo portal RCN 67. O reality será realizado no estacionamento da Lojas G.

Confira a entrevista abaixo: