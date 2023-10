Reality show 'Essa Honda é Minha!' está de volta

O Grupo RCN prepara a sexta edição do reality show que sempre foi um sucesso. Em parceria com a Honda Mototrês, o reality show “Essa Honda é Minha!” esta previsto para acontecer em dezembro deste ano e tem muita gente já se preparando para ficar horas em cima de uma motocicleta. O reality que é uma prova de resistência para o participante que resistir por mais tempo em cima de uma moto e vencer o desafio para ganhar e levar para casa uma moto zero km.

Sucesso nas edições anteriores, a deste ano promete ainda mais, isso porque os participantes poderão se inscrever de várias formas. Uma delas é comprando nas lojas parceiras e fazendo a inscrição pelo QRcode.

Ainda serão selecionados participantes que enviarem vídeos mais criativos e os candidatos mais votados no portal RCN67. Então, fique ligado que, em breve, serão divulgados os canais para inscrição.

CANDIDATOS

Ao todo, vão ser selecionados 15 competidores. Na última edição, uma mulher, de apenas 20 anos, consegui ficar em cima da moto por 53 horas, ou seja, dois dias e algumas horas sem comer, sem tomar banho etc... Apenas pessoas com mais de 18 anos podem concorrer. “É uma prova de resistência, onde é proibido comer, colocar os pés no chão e, sequer se comunicar com quem está de fora ou com os outros competidores. Por isso, cada participante assina um termo de responsabilidade. Assim como em outras edições, haverá uma equipe de apoio com enfermeiros verificando os sinais vitais dos concorrentes a cada cinco horas”, explica o gerente artístico do Grupo RCN, Fernando Moraes.

Neste ano a prova de resistência acontecerá no estacionamento da Lojas G, e será transmitido 24h na presença digital e emissoras do Grupo RCN.

Em breve, serão divulgadas mais informações para concorrer uma vaga para o reality.