Rosário Congro Neto é homenageado por relação com a luta trabalhista

O Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas realizou, na noite de quarta-feira (18), no salão de eventos do Hotel OT, entrega de homenagens a representantes da luta sindical, comerciantes e empresários, em alusão ao Dia do Comerciário, comemorado em 30 de outubro.

O principal homenageado do evento na edição deste ano foi o ex-deputado federal, ex-secretário de Desenvolvimento Social do MS e ex-vereador por Três Lagoas e diretor-geral do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro Neto. Em 1985, quando exerceu mandato deputado federal em Brasília, Rosário apresentou o projeto de lei que criou a Junta de Conciliação e Julgamento de Três Lagoas.

A partir daí, os conflitos entre empregados e empregadores passou a ser julgados por um juiz da Justiça fo Trabalho, por meio de um juiz mediador. “Foi um marco importante, porque eu sempre entendi que as relações entre empregado e empregador devem ser harmoniosas. E a conciliação não podia ficar como estava, principalmente, por conta da demora da Justiça comum para julgar estes casos”, comenta Rosário.

A família Congro tem vinculo histórico com os direitos trabalhistas. O pai de Rosário, Stênio Congro, quando Promotor de Justiça atuou sempre na busca de uma harmonia nas relações trabalhistas. O Fórum da Justiça do Trabalho de Três Lagoas leva o nome dele em homenagem aos anos dedicados em prol das atividades laborais, antes de haver na cidade uma vara especializada para atender estes casos. “O Ministério Público, na pessoa dele, assumia o posto de conciliador. Muitas vezes, o empregado ia até o gabinete do meu pai para reclamar de questão trabalhista, e ele mandava uma intimação para o empregador e, depois, os dois compareciam para resolver o problema, à luz do direito”, relembra Rosário.

O presidente do sindicato, Eurides Freitas, ressaltou a importância de haver representantes três-lagoenses na política estadual e federal, para que o município alcance o devido destaque. “Essa homenagem de hoje ao ex-deputado Rosário Congro mostra a real necessidade de que nós, aqui em Três Lagoas, precisamos votar em quem é daqui. Nestes anos em que ele atuou lá em Brasília, olha o quanto de benefícios que trouxe para nós. E quantos outros mais benefícios poderíamos ter conquistado se houvessem mais pessoas daqui na política”, destaca.

A solenidade contou com dezenas de convidados, entre eles o presidente da Câmara dos Vereadores, Cassiano Maia (PSDB), o Vereador Issam Fares (Podemos), e o Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Sueide Silva Torres.