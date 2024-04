Roupa Nova e Israel e Rodolfo vão animar a 34ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou nesta segunda-feira (8), por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), a contratação de dois shows principais para a 34ª edição da Festa do Folclore, marcada para agosto.

Os três-lagoenses podem esperar por momentos de emoção e diversão, ao som de duas grandes referências musicais: Roupa Nova e a dupla sertaneja Israel & Rodolffo. Além das duas bandas principais, outras atrações ainda serão confirmadas para que a festa seja repleta de cultura, diversidade e tradição.

Roupa Nova

Com uma trajetória musical que atravessa gerações, em mais de 40 anos de carreira, Roupa Nova conquistou o coração do público com canções românticas e cativantes. Hits como “Dona”, “Whisky a Go Go” e “Linda Demais” tornaram-se verdadeiros hinos para os fãs, e o repertório promete encantar o público presente na 34ª Festa do Folclore.

Israel & Rodolffo

Já consagrados como uma das principais duplas sertanejas da atualidade, Israel & Rodolffo trazem uma energia contagiante e um repertório repleto de sucessos. Com músicas que falam de amor, festa e alegria, a dupla conquistou o Brasil com hits como “Batom de Cereja”, “Coração de Quatro” e “Marca Evidente”. Sua presença na Festa do Folclore promete animar ainda mais os ânimos e garantir momentos inesquecíveis para todos os presentes.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas