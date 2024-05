Saiba quem são os vencedores do 13º Torneio de Pesca de Três Lagoas

O 13º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas foi mais um sucesso, atraindo centenas de pescadores de diversas regiões do Brasil. O evento iniciou na quinta-feira (2) e encerrou no sábado (4).

A competição segue o estilo pesque e solte. A largada foi dada às 7h, onde pescadores embarcados partiram pelo rio Sucuriú e Paraná em busca de um exemplar de tucunaré.

O diferencial deste torneio é a presença de equipes formadas por amigos, parentes e até casais, o que tem atraído cada vez mais famílias e mulheres ao evento. Os competidores Edivaldo Arruda e Soraya Arruda, um casal do interior de São Paulo, participaram pela primeira vez.

Edivaldo se diz um apaixonado pela pesca, tanto é que ensinou a esposa a amar este esporte. "A pescaria traz tranquilidade e lazer. Ela não tinha o hábito de pescar, mas passou a gostar junto comigo. É a primeira vez que estamos participando deste torneio e nós gostamos. Queremos voltar no próximo ano".

Para Soraya, a pesca revelou-se benéfica não apenas para o bem-estar emocional, mas também para fortalecer o relacionamento do casal. "Nós participamos de vários campeonatos em diversos municípios. Eu estou gostando, nunca gostei de entrar no rio e nem de pescar, mas ao lado dele eu desenvolvi essa paixão. É um prazer estar em um ambiente gostoso, onde você pode construir amizades e se divertir", destaca Soraya.

O sucesso do Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas contribui positivamente para a divulgação do potencial turístico da cidade, situada entre os rios Paraná e Sucuriú, além de impulsionar a economia local.

Os prêmios sorteados aos competidores, incluindo barcos e motores, somaram mais de R$ 200 mil, tornando o evento ainda mais atrativo. O fotógrafo especializado em pesca, Lester Scalon, que participa desde a primeira edição, afirma que Três Lagoas sedia o maior torneio de pesca do Brasil.

Com três dias de pesca e shows todas as noites, a organização já está planejando a 14ª edição para 2025, prometendo um evento ainda maior. De acordo com o presidente da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (Apetl), Julio Roberto, neste ano, o torneio bateu o recorde de pessoas inscritas, com 972 competidores. As equipes foram formadas em dupla ou trio, totalizando 336. "As inscrições foram encerradas antes do previsto pois atingimos a meta. Nos dias de show, a frequência foi grande. Atendemos todos muito bem e não tivemos reclamações, apenas elogios. Estamos prontos para o próximo ano e, caso necessário, reajustar pequenos detalhes", destaca.

