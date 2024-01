Secretaria descarta a possibilidade de cercar a Lagoa Maior

Diante do registro do ataque de capivaras a uma criança nesta semana e a uma mulher no ano passado, algumas pessoas têm cobrado o cercamento da Lagoa Maior, em Três Lagoas. No entanto, o secretário de Meio Ambiente, José Mauro de Grandi Júnior, adiantou que não existe esta possibilidade.

De acordo com o secretário, as capivaras embelezam e atraem pessoas para o principal cartão postal da cidade, que é a Lagoa Maior. Ele solicitou que as pessoas respeitem os animais que estão em seu habitat. Ressaltou que, se as pessoas não mexerem, não se aproximarem dos animais, eles não fazem nada.

Quanto ao ataque da capivara a criança, disse que, provavelmente o animal estava com filhotes e se sentiu ameaçado. Atualmente, a Lagoa Maior conta com cerca de 100 capivaras que são monitoradas e controladas pela Secretaria do Meio Ambiente, com autorização do Ibama.

A Lagoa Maior já chegou a ter mais de 200 capivaras, mas devido ao excesso, a metade foi remanejada para uma área de reserva. O secretário adiantou também que não existe a possibilidade retirar todas as capivaras da Lagoa.

