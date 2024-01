Segunda morte no trânsito é registrada neste ano em Três Lagoas

Neste ano, foi registrado a segunda morte causada por acidente de trânsito, em Três Lagoas. Claudio Francisco da Paz, de 62 anos, foi vítima de um acidente no início da noite de domingo (14), na avenida Aldair Rosa de Oliveira, próxima à Lagoa Maior.

Segundo relatos do boletim de sinistro de trânsito da Polícia Militar, Claudio estava em uma bicicleta elétrica e, ao tentar atravessar a via, colidiu com a roda de um carro. Após a queda, uma moto que seguia logo atrás não conseguiu evitar a colisão, passando sobre a vítima.

O socorro foi imediatamente acionado, envolvendo a Polícia Militar, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros. Claudio foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Auxiliadora, sendo internado na U.T.I (Unidade de Terapia Intensiva) e, veio a óbito na madrugada desta quarta-feira (17).

Na sequência, a filha da vítima dirigiu-se à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para registrar um boletim de ocorrência, classificando a morte como "a esclarecer". O registro na Polícia Civil não inclui detalhes sobre o modelo do carro envolvido no acidente, e não menciona se a condutora permaneceu no local para prestar socorro, configurando uma possível omissão de socorro.

O boletim da Polícia Civil destaca que a vítima foi inicialmente atropelada por um veículo desconhecido e, em seguida, atingida pela moto. Bombeiros e Samu foram acionados para socorrer Claudio ao Hospital Auxiliadora.

As ocorrências serão investigadas em um inquérito policial para esclarecer as verdadeiras causas do acidente.