Segunda quinzena de abril deverá ser quente e sem chuva em Três Lagoas

Após o grande volume de chuva que atingiu Três Lagoas nos últimos dias, a previsão do tempo aponta para uma estiagem moderada e altas temperaturas para a segunda quinzena do mês de abril. Essas mudanças climáticas têm impactado a saúde da população, especialmente daqueles mais vulneráveis, como crianças e pessoas com doenças alérgicas.

A oscilação entre calor extremo e chuva tem sido constante, contribuindo para o surgimento frequente de problemas respiratórios. Na Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA), há um aumento significativo no número de pacientes adultos e crianças com sintomas de gripe, demonstrando o impacto direto dessas variações climáticas na saúde da população.

Nos dias 13 e 14 de abril, a chuva trouxe um alívio temporário, mas as variações bruscas de temperatura continuam a causar desconforto e afetar a saúde das pessoas. Bianca Ferreira da Silva é dona de casa e mãe de duas meninas. Ela relata preocupação com a saúde das filhas, pois as mudanças repentinas de temperatura e o choque térmico têm as causado tosse seca e coriza.

Segundo o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o acumulado de chuva já ultrapassou o dobro do esperado para todo o mês de abril. Esse cenário é influenciado pela formação de nuvens e chuvas, impulsionadas por um ciclone extratropical sobre a Argentina, que gera uma frente fria em Mato Grosso do Sul.

No entanto, a previsão indica que a temperatura voltará a subir na última semana de abril, devido ao avanço de uma massa de ar seco sobre a região.

