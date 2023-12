Seis competidores seguem no reality show 'Essa Honda é Minha!'

A maior prova de resistência já realizada, em Três Lagoas, ultrapassou 40 horas e dos 15 competidores que iniciaram na disputa, seis seguem em busca do prêmio. O reality show “Essa Honda é Minha!”, promovida pelo Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Honda Mototrês, começou na terça-feira (19) e o participante que resistir por mais tempo em cima de uma moto ganha uma Honda CG 160 Start.

Na manhã desta quinta-feira (21), o competidor Vitor Souza, de 25 anos, que trabalha como pedreiro, não resistiu ao sono e decidiu deixar a disputa. Na noite de quarta-feira (20), a vigilante Raquel dos Santos, de 30 anos, também desistiu do reality.

A competição segue com seis participantes, que estão no estacionamento da Lojas G, no Centro de Três Lagoas, enfrentando o calorão, cansaço, fome e sede. Eles são monitorados e acompanhados em tempo. As imagens são transmitidas em tempo real pelo portal RCN 67.

Confira quem continua no reality show:

1 - Wanderson Rafael

2 - Daniela Leite

3 - Maria Helena

4 - Silvano Marques

5 - Mariléia Van Der Laan

6 - Reginaldo Oliveira