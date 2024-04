Seletiva de Xadrez define os atletas que irão representar Três Lagoas em campeonato estadual

Em Três Lagoas, alunos com idades entre 11 e 14 anos participaram da seletiva dos Jogos Escolares Municipais de Xadrez, uma etapa importante para definir quem representará o município nos jogos estaduais. A competição, realizada na Escola João Magiano Pinto, contou com a participação de estudantes de escolas públicas e privadas.

A cada ano, o nível técnico dos participantes, assim como o número de atletas e escolas envolvidas, aumenta, trazendo satisfação ao técnico de xadrez, Rodrigo Oliveira. “Esse ano o nível está bem forte. Cada ano que passa as crianças estão aprendendo mais e levando o xadrez mais a sério”, afirmou.

Concentração e respeito pelo adversário são valores fundamentais para os enxadristas, que movem as peças após análises cuidadosas do jogo. Às vezes, a sorte também desempenha um papel, como foi o caso da jovem atleta Maria Luisa Araújo, de 11 anos, que venceu a primeira rodada em poucos minutos. “A adversária fez dois lances inválidos, sendo que não pode. Para adultos, é permitido apenas um erro, já para as crianças, são dois. Eu tentei dar um xeque-mate, mas foi muito rápido”.

Cada enxadrista desenvolve as estratégias para alcançar a vitória, conhecida como xeque-mate, e enfrenta o frio na barriga e a ansiedade que surgem durante a competição. Christopher Raphael, de 12 anos, é um desses jovens atletas determinados a conquistar a vitória.

O evento também contou com o apoio dos pais, que estiveram presentes para prestigiar a seletiva. Christopher, por exemplo, teve o apoio da mãe, que torcia animadamente por ele. “Ele é bem concentrado em tudo que ele faz, ele leva a sério. O xadrez foi algo que ele gostou bastante, o professor também comentou e, para mim, ele está de parabéns”, comentou.

Os campeões desta seletiva terão a oportunidade de representar Três Lagoas em Campo Grande, na disputa estadual, onde a cidade já se consagrou campeã em 2023. De acordo com Rodrigo, os jogos serão realizados em junho deste ano. Ele enfatiza que o munícipio tem se destacado nos últimos anos, conquistando posições de destaque no ranking.

