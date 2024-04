Semáforos são danificados por conta da chuva e Prefeitura de Três Lagoas realiza reparos

Em Três Lagoas, após a intensa chuva na madrugada de segunda-feira (15), a prefeitura intensificou as atividades no munícipio. Logo pela manhã, as equipes das secretarias municipais estavam nas ruas trabalhando para amenizar e solucionar alguns problemas ocasionados devido a tempestade.

De acordo com secretário-Geral da prefeitura, Gil Alexandre, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) fez o reparo de nove semáforos que foram danificados com raios. “Os semáforos apresentaram pane devido a descargas elétricas. Apesar da demanda, conseguimos resolver todos eles, agora, estão funcionando normalmente. Nesta segunda-feira, além dos servidores municipais, as empresas terceirizadas trabalharam muito para recuperar o nosso munícipio diante da chuva que houve”.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) percorreu os bairros de Três Lagoas para verificar a situação das famílias afetadas pelas chuvas. A secretária de Assistência Social, Daiane Queiroz, explicou os tipos de auxílio oferecidos. “As famílias que atenderem os critérios de ter renda inferior ou de meio salário mínimo e serem inscritas no CadÚnico, terão auxílio no que precisarem, seja de colchão, lona, alimento, roupas e assistência social nos serviços de convivência”.

Segundo ela, quatro famílias receberam assistência, e não houve necessidade de realocação para abrigos.

