Semana começa com garoa fina e tem mais frio para os próximos dias, em Três Lagoas

A segunda-feira (27), amanheceu com céu fechado e uma garoa fina, e a previsão do tempo indica que o céu permanecerá nublado e com chuva, em Três Lagoas.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica muita nebulosidade e probabilidade de chuvas, para todo Mato Grosso do Sul. Aliado às instabilidades, uma massa de ar frio derruba ainda mais os termômetros, a sensação de frio reforçada pelo tempo fechado.

E tem mais frio para esta semana, onde os termômetros podem regista 12°C.

Nesta madrugada, a mínima registrada foi de 15°C, e a máxima não passa dos 25°C.