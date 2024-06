Mulher procura delegacia após marido tentar enforcá-la no bairro Paranapungá

Uma mulher, de 23 anos, procurou ajuda na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) após acusar o marido dela, um homem de 24 anos, de tentar enforcá-la e agredi-la fisicamente. O caso ocorreu na tarde deste domingo (16), na rua Miguel Marques de Oliveira, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

Na delegacia, a vítima relatou que o marido começou a agredi-la e, durante a violência, quebrou o celular e perfumes dela. Ele tentou enforcá-la com as próprias mãos. A mulher conseguiu escapar, pegou o celular do agressor e gritou por socorro, na esperança de que algum vizinho chamasse a Polícia Militar.

Segundo a vítima, o agressor então tomou o celular, que a mulher tentava usar para pedir ajuda, e o quebrou para impedir a chamada à polícia. A mulher pegou os dois filhos, de 4 e 2 anos, e fugiu para buscar atendimento na delegacia.

Em depoimento, a vítima disse que gostaria de representar criminalmente contra o marido e solicitou medidas urgentes de restrição, temendo pela integridade. O caso será encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).