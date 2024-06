Mulher é agredida com pedaço de madeira e trancada em residência em Três Lagoas

A Rádio Patrulha da Polícia Militar resgatou uma mulher, de 29 anos, vítima de violência doméstica e cárcere privado, na noite de sexta-feira (14), na avenida Capitão Olinto Mancini, bairro Vila Alegre, em Três Lagoas.

Por volta de 22h30, um transeunte avistou a mulher pedindo socorro dentro de uma residência e ligou para o 190 da Polícia Militar. Uma viatura foi enviada ao local e os policiais encontraram a vítima lesionada e trancada na residência.

O portão estava trancado com correntes e cadeado do lado de fora. Os policiais romperam o cadeado, resgataram a mulher e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro à vítima, que apresentava cortes no rosto. Ainda em estado de choque, a mulher relatou que o marido, de 38 anos, a agrediu com um pedaço de madeira no rosto e, após as agressões, trancou-a na casa antes de fugir.

Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por exames médicos e desmaiou devido à gravidade das lesões. O médico informou que a mulher precisaria ficar em observação por, no mínimo, 6 horas.

Os policiais registraram o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O caso foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) nesta segunda-feira (17), onde será aberto um inquérito para investigar o caso de violência doméstica e cárcere privado.