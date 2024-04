Semana começa com tempo estável e termômetros voltam a subir em Três Lagoas

A segunda-feira (22), será de sol o dia todo sem nuvens, temperaturas amenas, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a semana será marcada por uma estiagem devido atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco.

Neste período, às manhãs serão de temperaturas mais amenas, mas no decorrer do dia a temperatura volta a subir.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.