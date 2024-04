Semana Municipal de Trânsito ganha destaque na Câmara de Vereadores

As ações alusivas a Semana Municipal de Trânsito foram destaques na sessão da Câmara Municipal, desta terça-feira (16). A quantidade de acidentes de trânsito registrado na cidade foi um dos pontos ressaltados durante o debate.

Na sessão, o diretor de trânsito e sistemas viários, Edgard Silva Wegner, e a coordenadora de educação para o trânsito, Caroline Feliciano falaram das ações e distribuíram material educativo aos vereadores e assessores.

Na tribuna, os servidores do Departamento Municipal de Trânsito divulgaram a Semana Municipal de Trânsito, que está sendo realizada em Três Lagoas. A coordenadora Caroline destacou que a campanha completa 18 anos de atividades educativas para os condutores.

A campanha busca conscientizar pedestres, ciclistas e motoristas, sobre os cuidados no trânsito como respeitar a faixa de pedestre, usar o cinto de segurança e usar celular ao dirigir, normas de trânsito que muitos não obedecem e acaba gerando acidentes.

Neste ano, a campanha tem dado ênfase aos condutores de bicicletas elétricas. As ações voltadas para o trânsito não param em abril. No próximo mês, mais ações serão realizadas durante o ‘Maio Amarelo’, que vai focar a ‘Paz no Trânsito’.

