Suzano abre processos seletivos para a nova fábrica

A Suzano está com cinco processos seletivos abertos para atender demandas, em Ribas do Rio Pardo (MS) e Campo Grande (MS). As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Para concorrer à vaga de Bombeiro (a) Civil, pessoas interessadas precisam atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Médio e curso de Bombeiro Profissional Civil completos; é desejável Treinamento NR33 para espaço confinado e supervisão de entrada e NR 35 para trabalho em altura. Possuir CNH Categoria “D” e experiência na função de Bombeiro Civil; e, por fim, afinidade com Pacote Office. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de março e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/6419828?jobBoardSource=share_link .

Para concorrer à vaga de Técnico (a) Manutenção Florestal II (Silvicultura), os pré-requisitos são: Ensino Técnico completo, e/ou Superior completo; possuir CNH Categoria “B”; é desejável conhecimento nos processos de operação florestal e conhecimento em Pacote Office. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de março e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/6873614?jobBoardSource=share_link .



Para concorrer à vaga de Assistente Administrativo II (Torre de Controle), é necessário seguir os seguintes pré-requisitos: ter Ensino Médio completo; conhecimento em Pacote Office e disponibilidade para trabalhar em turno. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de março e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/6892481?jobBoardSource=share_link .



Para concorrer à vaga de Analista Logística Florestal PL, o(a) candidato(a) deve seguir os seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior completo; conhecimento intermediário com pacote office; desejável conhecimento com sistema SAP; e conhecimento na área de logística (Pátio de madeira). As inscrições ficam abertas até o dia 02 de abril e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/6892386?jobBoardSource=share_link .

Por fim, ainda há uma vaga para Gerente de Relações Corporativas. Os pré-requisitos são: ter Ensino Superior em Engenharia, Políticas Sociais, Recursos Ambientais ou Administração; possuir Pós-graduação no campo de conhecimento Florestal, Social ou Ambiental; certificação Green Belt; ter Inglês ou Espanhol Avançado; Experiência em gestão de pessoas e em relações governamentais. As inscrições ficam abertas até o dia 08 de abril e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/6892386?jobBoardSource=share_link .

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/). A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.