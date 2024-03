Time de Três Lagoas disputará torneio de basquete

As meninas do basquete 3x3, sub-18, de Três Lagoas, irão representar Mato Grosso do Sul no Jogos Estudantis Brasileiro que será disputado em junho deste ano, em Palmas (TO).

Comandadas pelo técnico Edilson Tavares da Silva, o Dicão, as meninas foram campeãs no Estadual de Basquete 3x3, em Campo Grande. Yasmim Karoliny, Cassiane Martins de Azevedo, ambas de 17 anos e Ana Carolina Batista Melchio e Lara Nunes da Silva, de 15 anos, estarão em quadra contra times do Brasil todo. A expectativa é de que o time de Três Lagoas fique entre as cinco melhores equipes.