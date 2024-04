Torneio de fisiculturismo e fitness será realizado neste sábado em Três Lagoas

Três Lagoas sediará um campeonato aberto de fisiculturismo, neste sábado (20), em homenagem a um três-lagoense que é referência no esporte. O evento será realizado a partir das 17h, no espaço Buritis Eventos.

Amado Moura, de 61 anos, é um ex-atleta profissional de fisiculturismo que conquistou diversos títulos nacionais e internacionais. Lembrado pelas conquistas e superação de obstáculos, incluindo o preconceito, ao longo da carreira, a trajetória dele serve de inspiração para os jovens atletas.

Moura destaca que o fisiculturismo vai além do treino físico, envolvendo estudo e compreensão do próprio corpo. O campeonato “Amado Moura Classic 2024”, que leva o nome dele, será um evento classificatório, reunindo atletas de diversas cidades de Mato Grosso do Sul, em busca de uma vaga no torneio estadual IFBB MS, que será em Campo Grande, nos dias 7 e 8 de junho.

Além da competição de fisiculturismo, haverá um torneio de queda de braço e uma palestra educacional sobre esporte. Os interessados podem entrar em contato com a organização do evento pelo telefone (67) 9 9322-1936.

