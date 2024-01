Transporte coletivo será debatido em audiência pública

Não é de hoje que usuários do transporte público reclamam do serviço, em Três Lagoas. Passageiros reclamam da falta de informação do serviço, da demora para os ônibus passarem nos bairros, bem como da falta de pontos identificados.

Com o objetivo de melhorar o serviço, a prefeitura abriu consulta pública para a concessão do transporte público. A iniciativa visa colher sugestões e contribuições da comunidade para a elaboração do edital destinado à nova licitação da concessão.

O período de participação na consulta pública se estende até 16 de fevereiro de 2024 através da página.

Nesta quarta-feira (17), será realizado na Câmara Municipal, a partir das 18h, audiência pública para se debater o serviço de transporte público na cidade.

Confira abaixo reportagem sobre o assunto: