Treino gratuito de vôlei de praia é ofertado para adolescentes em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), está com inscrições abertas para participar das turmas de treino de vôlei de praia. Há vagas nos períodos matutino e vespertino, voltadas para ambos os sexos, de 13 a 17 anos de idade.

As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras. No período matutino, serão das 8h às 9h e, no vespertino, das 15h30 às 16h30. Os treinos são gratuitos e ocorrem na quadra do Estação Três Lagoas, localizada na rua Egídio Thomé, número 726, no bairro Interlagos, próximo a segunda lagoa.

Como se inscrever

Para participar, é necessário efetuar a matrícula na sede da Sejuvel. O período de inscrições vai até o preenchimento das vagas de cada turma. A Sejuvel está localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas