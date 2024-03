Três Lagoas vai ganhar banco de leite materno em 2024

O Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, abrirá um banco de leite materno, ainda neste ano, em uma resposta à uma demanda da região. O novo recurso deve suprir a necessidade de 10 municípios e auxiliar na suplementação dos recém-nascidos que dependem deste nutriente.

Dados do Banco de Leite Humano (BLH) de Mato Grosso do Sul apontam que há uma falta no estoque deste nutriente aos bebês, principalmente em Campo Grande e na região Central do estado. A rede atende os nascidos pré-maturos e recém-nascidos que desenvolvem alguma condição especial ou não podem ser alimentados de forma direta pelas mães.

De acordo com a UTI Neonatal do Hospital Auxiliadora, Três Lagoas não está sendo afetada com a falta de leite. A gestora da UTI, Thieise Calderon, afirma que a unidade ainda não possui um BLH, mas que é possível suprir a demanda com a tecnologia de extração de leite materno ofertada pelo hospital. O procedimento requer higienização e uma alta tecnologia de manuseio para deixar o leite materno adequado para a ingestão.

O hospital também adota a colostroterapia aos recém-nascidos pré-maturos. O colostro é um líquido coletado do seio das mães, que é ofertado para as crianças ainda nos primeiros dias de vida para fornecer os nutrientes necessários. Em último caso, quando não é possível a amamentação partindo da mãe, o hospital fornece uma fórmula láctea produzida pela própria instituição

Com uma média de 150 nascimentos por mês, o projeto para abrir o banco de leite materno já está em andamento. A equipe já está formada, e a licença da vigilância sanitária foi expedida. Embora o local esteja definido, ainda resta concluir as obras e adquirir os equipamentos necessários.

