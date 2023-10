'Três vezes na final e não ganhei', lembra participante

“Sou brasileiro, não desisto nunca!”. Esse jargão popular se enquadra perfeitamente na vida de Adriana Silva, de 36 anos. Isso porque ela chegou três vezes consecutivas na final do Reality Show “Essa Honda é Minha!”, promovido pelo Grupo RCN de Comunicação e pela Honda Mototrês. Em nenhuma das vezes conseguiu ganhar o prêmio.

Adriana é operadora de máquina em uma indústria no município, e lembra de todas as edições quando faltou pouco para ganhar uma motocicleta da promoção.

“Descobri que sou muito resistente ao sono, mas o psicológico fica muito abalado e você acaba caindo nas armadilhas do nosso cérebro enganar. Mas é muito bom participar deste reality e estou animada para este ano” adiantou Adriana. A notícia de que em 2023 o Grupo RCN voltaria com a promoção animou Adriana, tanto é que já está se preparando para encarar horas intermináveis em cima de uma motocicleta. A promoção é um reality show, uma prova de resistência, onde 15 participantes terão que ficar mais tempo em cima de uma motocicleta. “Já falei para minha família que vou tentar participar novamente deste reality, eles são contra, mas eu gosto destes desafios e sinto que, em 2023, essa Honda vai ser minha”, disse confiante a operadora de máquinas.

Para participar do sorteio basta comprar nas lojas participantes da promoção, e preencher o cadastro através de um QR Code.

Lojas participantes:

Mega Tec; Ener 3; Croasonho; Morena Mulher; Pé Legal; Amigão Supermercado; Trilhas da Amazônia; Vidrobox; Shopping do Pão; Decor Colors; Brasil Shop; Jin Jin e Stop Car.

Ainda serão selecionados participantes que enviarem vídeos mais criativos e os candidatos mais votados no portal RCN67. Então, fique ligado que, em breve, serão divulgados os canais para inscrição. Além do teste de resistência, os participantes da promoção “Essa Honda é Minha” terão que ficar atentos ao regulamento do reality, todo o ambiente da prova será vigiado por câmeras 24 horas.

Os competidores só podem subir na moto com a roupa do corpo, podendo ser eliminados da prova se cometerem algumas das infrações, como: dormir, fazer necessidades fisiológicas, brigar com outros participantes; descer da moto, fumar, usar drogas, quebrar ou danificar itens da moto o regulamento completo pode ser acessado no portal RCN67.