Tudo pronto para o reality show "Essa Honda é Minha!"

Está tudo pronto para dar início a 6ª Edição do Reality Show ‘Essa Honda é Minha’. A prova de resistência começa às 13h da próxima terça-feira (19), no estacionamento da Lojas G. O reality é promovido pelo Grupo RCN com apoio da Honda Mototrês e é o maior desafio de resistência já realizado, em Três Lagoas.

Na semana passada foram anunciados os 15 competidores que irão desafiar os próprios limites do corpo buscando ficar o maior período de tempo em cima de uma moto. Quem ficar mais tempo leva uma motocicleta zero quilômetro, como prêmio.

Continue Lendo...

Os candidatos que enviaram vídeos mais criativo e divertidos tiveram que disputar o direito de participar do reality através de votação pela enquete no portal RCN 67. De dez vídeos pré-selecionados pela comissão de seleção do Grupo RCN, três receberam mais votos dos internautas: Vitor Souza, com 26,25% dos votos, Raquel Santos, 18,10% e Silvano Marques, com 15,76% dos votos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros participantes foram sorteados pelo cadastro feito nas lojas participantes do desafio. Ao todo foram 18 pessoas sorteadas, sendo que 12 delas vão sentar na moto e três ficam como suplentes, caso ocorra desistência da disputa.

São eles: Thalia Martins; Silvagner Alves; Renata Gonçalves Gondim; Meyre Mariano; Maykon Marcos Roberto da Silva; Maria Helena Bernardino Maurício; Manoel Carvalho; Laise Anne; José Elanio Araújo; Jonilvia Loureiro Coimbra Martins; John Carlos; Hugo Morais; Cristiano Queiroz Lima; Cecília Ribeiro; Aline dos Santos Silva; Vitor Souza; Raquel Santos; Silvano Marques.

Para o gerente de vendas Wagner Silva, da concessionária Honda Mototrês, é uma grande satisfação poder participar deste super evento promovido pelo Grupo RCN. “Em todas as edições do reality. Nós da Honda Mototrês, ficamos impressionado com a organização e responsabilidade que o Grupo promove seus eventos.

Tudo isso vem ao encontro com o que a Honda Mototrês oferece”, pontuou. Neste ano outra grande parceira do reality show é a Lojas G, que cedeu o estacionamento para montar toda a estrutura onde acontecerá o desafio. O gerente da Lojas G, em Três Lagoas, Francis Igor, está impressionado com o tamanho deste evento de entretenimento.“Estamos ansiosos para acompanhar de perto esse desafio e muito feliz por saber que este reality é gigantesco”, destacou Francis Igor.

O reality show “Essa Honda é Minha” tem o apoio da Lojas G, Leituga Saúde, Suco Prats, Multiserv, Birigui Soluções, DMS Fibra. As lojas participantes da promoção são: Mega TEC, Ener 3, Brasil Shop, Croasonho, Morena Mulher, Pé Legal, Amigão Supermercado, Trilhas da Amazônia, Vidrobox, Decor Colors, Shopping do Pão, Jin Jin e Stop Car.