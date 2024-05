Em Três Lagoas, a quinta-feira (9), o tempo continua firme com sol, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Os termômetros continuam a registrar altas temperaturas, a máxima pra hoje pode chegar aos 36°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), uma frente fria avança por Mato Grosso do Sul, e com baixa probabilidade há previsão de chuva para regiões Sul e Oeste do Estado. Na demais áreas continua seco.

A temperatura mínima registrada foi de 22°C.