UFMS de Três Lagoas oferece cursinho preparatório para vestibular

Os estudantes do terceiro ano do ensino médio, em Três Lagoas, assim como aqueles que têm interesse em se preparar para o vestibular ou para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), poderão contar com o cursinho preparatório oferecido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A coordenadora do Cursinho Adapte, Kaelly Virginia, destaca que o objetivo é promover uma educação inclusiva, possibilitando a qualquer pessoa a chance de ingressar em uma instituição de ensino superior. As inscrições serão abertas a partir do dia 11 de abril e serão realizadas de forma online, com uma taxa única de R$ 150. O curso terá início em abril e encerrará no final de novembro.

Kaelly relata que a procura pelo cursinho tem sido significativa, chegando a atingir 300 inscrições quando havia apenas 100 vagas disponíveis. No entanto, somente 18 alunos permaneceram até o final do curso. Ela enfatiza que cerca de 20% dos participantes que concluem o cursinho conseguem ingressar na faculdade.

Os interessados podem entrar em contato através do e-mail kaelly.virginia@ufms.br para mais informações.

