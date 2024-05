Veículos com cargas de origem estrangeiras são apreendidos pela Sefaz e PM

A Polícia Militar de Brasilândia, município distante 60 km de Três Lagoas, realizou a apreensão de uma carga de produtos de origem estrangeiras no posto Fiscal João André, na divisa dos estados de Mato Grosso dos Sul e São Paulo, neste domingo (5).

Por volta de 4h30, os militares foram chamados ao posto fiscal, onde os fiscais da Sefaz (Secretaria Fazendária) teriam abordado dois veículos, carregados com diversos produtos sem as devidas declarações de importações.

Foram apreendidos nos veículos, 181 perfumes, 29 caixas com cremes, seis caixas de Uísque, quatro fardos com óculos e um fardo com jaquetas. Devido os materiais terem entrado em território brasileiro, sem as devidas apresentações de notas fiscais e recolhimento de impostos, foram apreendidos e levados para à Receita Federal em Campo Grande (MS).