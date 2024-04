Vice-presidente, ministra e presidente da Petrobras devem visitar UFN 3 na sexta-feira

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, juntamente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, devem visitar às instalações da UFN3 na próxima sexta-feira (26).

Representantes do governo federal já entraram em contato com a superintendência do aeroporto de Três Lagoas para obter mais informações sobre pouso de avião presidencial.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, existe, inclusive, uma previsão já confirmada para o governador Eduardo Riedel sobre a visita das autoridades às instalações da UFN3.

Na semana passada, a estatal confirmou que pretende retomar o processo de venda da UFN 3 em dezembro deste ano.

Segundo o Jornal O Globo, a Petrobras vem mantendo conversas com os chineses para a retomada da fábrica, paralisada em dezembro de 2014, após a Petrobras romper o contrato com a Galvão Engenharia e Sinopec Petroleum do Brasil.

A proposta que está sendo costurada é que os chineses terminem a obra e recebam parte em ações do empreendimento em troca. Isso vai permitir, de acordo com fontes do jornal, mais celeridade ao início da retomada das obras, a intenção da estatal é iniciar já neste ano. A Sinopec já teria dado indícios à Petrobras de que tem interesse de retomar o empreendimento.