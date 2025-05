Confira as regras para a presença de menores de idade na Expoagro 2025

Foram divulgadas nesta sexta (9), as regras definidas pelo Juizado de Menores de Dourados para a presença de menores de idade no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho durante a realização da 59ª Expoagro.

De acordo com a normativa que será adotada pelos organizadores do evento, os menores com idade entre 0 e 11 anos deverão estar acompanhados de seus pais ou responsável legal (nesse último caso, portando documento que comprove a guarda judicial, a tutela ou a curatela).

Já os menores com idade entre 12 e 15 anos deverão estar acompanhados de seus pais, responsável legal ou de um acompanhante (terceiro com mais de 18 anos com autorização por escrito emitida pelos pais ou responsável legal, de preferência com a firma reconhecida em cartório – modelo de autorização no site https://www.guicheweb.com.br/59-expoagro-dourados-2025_39744

Em todos os casos, os menores, os seus pais, os responsáveis legais e os acompanhantes deverão apresentar documento oficial original (RG, Carteira de Trabalho, etc.) que contenha foto, nome completo, data de nascimento e filiação, não podendo ser utilizada cópia ou foto dos documentos.

Para os menores com idade de 0 a 11 anos que não tiverem documento oficial, poderá ser apresentada a Certidão de Nascimento original, não servindo cópia ou foto dela.

É expressamente proibido o porte e consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos.

Os menores de 18 anos somente poderão entrar no Camarote After se acompanhados dos pais ou representar legal, e é proibida a entra de menores de 18 no espaço Backstage.

Durante todos os dias da EXPOAGRO 2025, o Juizados de Menores e o Conselho Tutelar manterão expediente e terão uma sala para atendimento do público.

A Expoagro 2025 é uma das maiores feiras agropecuárias do Estado e conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Dourados, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC).

Na noite desta sexta-feira (9) acontecem as primeiras provas do rodeio em cavalos e touros com a entrada gratuita.