Campo Grande terá trechos interditados de duas ruas entre sábado e domingo

No fim de semana algumas ruas da Capital terão trechos interditados para realização de evento religioso e obras. No sábado (28), serão duas vias e no domingo uma delas volta a ter trecho sob interdição.

Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), serão interditados trechos das ruas Sete de Setembro, – entre Rua 14 de Julho, Avenida Calógeras, travessa Lydia Baís e rua 15 de Novembro – , para realização de evento religioso, além da rua Antônio Maria Coelho com Espírito Santo, para realização de obra.

No domingo (29), trecho da Antônio Maria Coelho volta a ter interdição parcial para a continuidade da obra.

Agetran orienta que os condutores tenham cautela, respeitem a sinalização e busquem vias alternativas para evitar transtornos.

Confira os horários de interdições

28/12/2024 (sábado)

Evento: Peregrinos da Esperança Horário: 8h às 14h

8h às 14h Local: Rua Sete de Setembro, entre Rua 14 de Julho, Avenida Calógeras, Travessa Lydia Bais e Rua 15 de Novembro. Evento: Obras (interdição parcial) Horário: 13h às 18h (meia pista)

13h às 18h (meia pista) Local: Rua Antônio Maria Coelho, entre Rua Espírito Santo.

29/12/2024 (domingo)

Evento: Obras (fechamento total)

Obras (fechamento total) Horário: Todo o dia

Todo o dia Local: Rua Antônio Maria Coelho, entre Rua Espírito Santo

* Com informações PMCG

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG