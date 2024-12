Adolescente confessa assassinato de professor universitário

Conforme informações do Batalhão de Choque da Polícia Militar, o jovem, de 17 anos, que tirou a vida do professor universitário da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e ex-superintendente de Cultura em Campo Grande, Roberto Figueiredo, de 68 anos, demonstrou uma postura calculista ao ser detido pelos agentes, no bairro Caiobá.

Segundo o tenente-coronel do BCPM/MS, Rigoberto Rocha, o jovem admitiu o homicídio, demonstrando frieza durante a abordagem policial. O adolescente também teria declarado aos policiais que mantinha um envolvimento há alguns meses com a vítima e que o crime ocorreu após uma discussão, motivada por uma suposta dívida de R$ 200 que Roberto teria com ele.

“Ele contou que foi cobrar o valor, e, quando a vítima negou, ele a agrediu com um copo de vidro na cabeça, derrubando-a. Em seguida, golpeou-a com uma faca”, detalhou Rocha.

Ainda segundo o oficial, todos os pertences roubados da residência foram trocados por drogas, exceto o carro. O suspeito teria passado na casa de uma adolescente e, depois, em um amigo de 22 anos, que ficou com o veículo. Este homem já possui histórico criminal por roubo, furto e violência doméstica.

Prisão

Segundo o Batalhão de Choque, a equipe realizava rondas na região sul da cidade quando recebeu a informação de que o veículo do professor universitário, vítima de latrocínio na madrugada, havia sido avistado na área.