Família morre após veículo capotar e cair em lago em Brasilândia

Na manhã desta segunda-feira (13), um grave acidente de trânsito foi registrado na zona rural de Brasilândia, próximo à Rodovia BR-158. Um carro capotou e caiu em um lago, resultando na morte de todos os ocupantes, que pertenciam à mesma família.

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, peritos criminais e investigadores estiveram no local para os procedimentos necessários. Segundo informações iniciais, o motorista perdeu o controle do veículo, causando o capotamento e a queda na água.

Durante o resgate, uma das vítimas foi retirada do carro ainda submerso no lago. As outras três foram removidas após a retirada do automóvel. As vítimas foram identificadas como um casal de 32 anos, uma criança de 10 anos e um adolescente de 13 anos.