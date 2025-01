Hemosul HRMS abre no sábado para reforçar doações

O Hemosul do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) estará aberto neste sábado (11), das 7h até às 12h. A ampliação do horário busca facilitar a vida dos doadores que não conseguem doar durante os dias úteis.

Outro motivo que levou a unidade estender seu horário é a diminuição nas doações durante o início do ano, período em que os estoques ficam abaixo do ideal. A unidade de hemoterapia do HRMS recebe, em média, 170 doações de sangue por mês.

Os interessados em doar devem se dirigir ao Hemosul HRMS, localizado nas dependências do hospital, com documento de identidade e estar em boas condições de saúde. O HRMS fica na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, no Aero Rancho.

Dicas para doações

Para quem for doar sangue pela primeira vez, observe algumas dicas importantes para tornar a experiência simples e segura: