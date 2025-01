Mercado de veículos em MS cresce quase 14% em 2024

O mercado de veículos em Mato Grosso do Sul registrou resultados expressivos em 2024, com crescimento de quase 14% no acumulado do ano. Foram 68.825 unidades comercializadas no estado, contra 60.466 em 2023.

Segundo levantamento realizado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), só em dezembro, as vendas alcançaram mais de 6 mil veículos, alta de quase 10% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Em Campo Grande, os números também impressionaram. A Capital teve mais de 31 mil veículos vendidos no acumulado de 2024, um aumento de quase 16% em relação ao número comercializado em 2023. A Capital também respondeu por 45% das vendas em MS, sendo o principal mercado estadual do setor.

Para o gerente de novos de uma das concessionárias da Capital, Rhude Hermes, o perfil do consumidor tem mudado. De acordo com o gerente, o veículo mais vendido no Brasil foi a Fiat Strada, que sozinha teve mais de 56 mil unidades comercializadas. Ele ainda afirma que pode sentir um aumento de 14% nas vendas de 2024, em relação com o ano anterior.