MS se firma como "cinturão citrícola" do Brasil

A citricultura está em expansão no Mato Grosso do Sul, com foco na geração de empregos e no desenvolvimento regional. Nesta segunda-feira (11), o Grupo Cutrale, empresa mundial do setor de laranja, apresentou ao governo do Estado a primeira fase de sua produção em Sidrolândia, que iniciou há cinco anos. O projeto prevê o plantio de quase 5 mil hectares de laranja.

O encontro ocorreu na Fazenda Aracoara, entre Sidrolândia e Campo Grande (BR-060). O governador visitou a área experimental de 120 hectares, que já está em plena produção de laranja. Ao todo, o grupo empresarial investirá R$ 500 milhões.

O Grupo Cutrale iniciou a produção experimental há cinco anos, em uma área de 120 hectares. Neste momento, 25% do projeto foi executado, gerando 200 empregos. Quando a nova fase começar, o número de empregos chegará a 570.

A expectativa é que, em abril de 2026, a fazenda tenha 4,8 mil hectares plantados. Quando o pomar atingir 8 anos, a estimativa é que a produção alcance 8 milhões de caixas de laranja por ano. O investimento previsto no projeto é de R$ 500 milhões, podendo chegar a R$ 1 bilhão.

Novos investimentos

Outros produtores de laranja também anunciaram novos investimentos no Mato Grosso do Sul. O Agro Terena, em Bataguassu, vai plantar em 1,2 mil hectares. O Grupo Junqueira Rodas iniciou em abril o projeto de citricultura em Paranaíba, com a intenção de plantar 1.500 hectares.