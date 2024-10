Ciclone no Sul do país pode trazer chuva para MS nesta quinta

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), um ciclone extratropical no Sul do Brasil vai influenciar na distribuição de chuva em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (24). Em algumas regiões, como nas regiões Centro-Leste e Nordeste, do estado há probabilidade de acumulados de chuvas mais significativos.

Essa probabilidade se mantém entre esta quinta-feira (24) e sexta-feira (25). Além disso, o intenso transporte de calor, umidade e a aproximação de uma frente-fria favorecem a formação de instabilidades.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Mato Grosso do Sul está sob aviso de tempestade nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste, ao todo são 56 municípios; já a porção Norte, Nordeste e Noroeste segue sob aviso de chuva intensa abrangendo 52 cidades. 29 Municípios da região Central do estado estão dentro dos dois avisos.