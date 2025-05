Drive-thru é reaberto para Dia D de Vacinação contra a gripe neste sábado

Neste sábado (10), Campo Grande realiza o Dia D de Vacinação contra a Influenza, reabrindo o drive-thru de vacinação no Corpo de Bombeiros, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal para toda a população.

A vacinação estará disponível das 8h às 16h, no Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 14 de Julho, nº 1.502, no Centro de Campo Grande.

É necessário levar um documento com foto, CPF e, se possível, a carteira de vacinação. A imunização contra a gripe está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade, mas a recomendação é que as pessoas do grupo prioritário se imunizem. São eles: