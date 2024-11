Energisa mostra como a reciclagem pode gerar economia e sustentabilidade

No Dia do Reciclador e da Reciclagem, celebrado em 22 de novembro, a Energisa, concessionária de energia elétrica responsável pela maior parte dos municípios de Mato Grosso do Sul, destacou ações inovadoras para a preservação ambiental.

A engenheira ambiental da empresa, Giovanna Brito, durante entrevista ao Jornal CBN Campo Grande nesta sexta-feira (22) detalhou como a organização integra práticas sustentáveis em suas operações e incentiva a consciência ambiental entre colaboradores e parceiros.

Logística Reversa e Gestão de Resíduos

Um dos pontos principais do programa de sustentabilidade da Energisa é a logística reversa dos materiais utilizados em suas redes de distribuição. Segundo Giovanna, 100% dos cabos desativados são reaproveitados.

“Os cabeamentos são acondicionados em nossos almoxarifados e, posteriormente, uma empresa parceira realiza a destinação adequada. Esse material retorna como matéria-prima para novos produtos, evitando desperdício e reduzindo impactos ambientais”, explicou.

Os 5Rs na Prática

A Energisa também adota os 5Rs da sustentabilidade: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Entre as iniciativas destacadas estão:

Recusar : A empresa estabelece critérios rigorosos para selecionar parceiros, priorizando aqueles alinhados a práticas sustentáveis e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

: A empresa estabelece critérios rigorosos para selecionar parceiros, priorizando aqueles alinhados a práticas sustentáveis e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Repensar : Realização de ações como a distribuição de ecocopos de fibra de coco aos colaboradores, reduzindo o consumo de plástico no ambiente corporativo.

: Realização de ações como a distribuição de ecocopos de fibra de coco aos colaboradores, reduzindo o consumo de plástico no ambiente corporativo. Reduzir : Com o projeto Ilumina Pantanal , que levou energia solar a comunidades isoladas, a empresa evita a emissão de 180 toneladas de CO2 por ano.

: Com o projeto , que levou energia solar a comunidades isoladas, a empresa evita a emissão de 180 toneladas de CO2 por ano. Reutilizar : Em 2024, mais de 2 mil transformadores foram reformados e retornaram às operações, representando 30% do total utilizado pela empresa. Isso evitou a aquisição de cerca de 800 toneladas de ferro .

: Em 2024, mais de foram reformados e retornaram às operações, representando 30% do total utilizado pela empresa. Isso evitou a aquisição de cerca de . Reciclar: A segregação de resíduos é um dos pilares das práticas da empresa, que conta com ecopontos em suas sedes para incentivar a separação de recicláveis.

Confira a entrevista na íntegra: