Estudantes avisavam calouros da UFMS sobre professor acusado de estupro

Estudantes que ingressavam no curso de Biologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), já eram alertados por veteranos sobre o comportamento do professor acusado de estupro e aguardavam ansiosos alguma decisão da Universidade quando à conduta dele.

Uma aluna que preferiu não se identificar e que ainda teria a primeira aula com o professor este ano, confirma que havia sido alertada pelos alunos veteranos sobre a “fama de assediador“, mas que só soube do caso de estupro através das notícias. A aluna relata que o professor havia cancelado as primeiras aulas que teria com os alunos da turma. Ela relata que tanto ela, quanto colegas, ficavam receosos e sob estresse com a ideia de ter aulas com ele e esperavam a posição da Reitoria da Universidade sobre o caso.

Em relatos à nossa equipe, outra aluna que está no último ano do curso disse que teve aula com o professor no primeiro ano da faculdade e que ela e as colegas haviam sido alertadas, fato ocorreu ano após ano para os novos alunos.

Ela conta que o professor sempre pareceu ser “da galera“, indo ao bar e pontos como a 14 de julho com os estudantes. Além disso, boatos de que o professor se envolvia com alunas e de um suposto estupro de uma estudante de anos atrás circulava. O boato foi confirmado apenas ontem, com a repercussão da mídia.

Já uma aluna do quinto semestre do curso conta que o professor escolhia as “preferidas da sala” e tentava se aproximar. Ela relata que, após confundi-la com outra aluna, o professor teria mandado mensagem convidando para uma palestra que ele lecionaria e que “seria um prazer se ela fosse assistir”.

Caso

O crime aconteceu em 2016, em uma festa universitária realizada em uma república, onde a aluna foi estuprada pelo próprio professor.

A aluna tinha ido para o quarto da casa para descansar, pois havia ingerido bebidas alcoólicas e estava passando mal. Foi quando o professor entrou e a abusou.

Nesta semana, 9 anos após o crime, o professor foi condenado em regime semiaberto e também deverá pagar uma indenização de R$ 30 mil por danos morais. A decisão é em primeira instância, ou seja, a defesa do acusado deve recorrer e a pena pode ser alterada.

O professor continuava dando aulas, até ontem (12), quando foi divulgado o afastamento dele pela UFMS. Em nota, a Universidade disse que “constituiu Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para a completa apuração de responsabilidade do servidor, sob supervisão da Corregedoria da UFMS”

Na época do crime, em 2016, a UFMS “havia definido pela não apuração dos fatos”.