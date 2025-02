Evento discute principais tendências do varejo

No próximo dia 11 de fevereiro, empresários e líderes do comércio varejista se reúnem para discutir as principais tendências mundiais e traçar estratégias para os negócios em 2025.

Jordana Duenha Foto: Karina Anunciato

O evento GPS de Mercado contará com a presença dos consultores Caio Camargo e Fred Alecrim. Segundo Jordana Duenha, diretora regional do Senac MS, além da apresentação do panorama deste ano, esta é uma oportunidade de compartilhar percepções e cases da NRF – a maior feira de varejo do mundo.

“Realizamos a missão no mês de janeiro, entre os dias 10 e 19. Este ano, levamos 22 pessoas e queremos compartilhar esse aprendizado e conhecimento com mais pessoas […] Já é a terceira edição que realizamos. Quando voltamos, fazemos a primeira edição do nosso GPS de Mercado do ano, que é um evento que o Senac promove várias vezes ao longo do ano, e o primeiro sempre é um pós-NRF. Levamos os guias que participaram conosco, Caio Camargo e Fred Alecrim, para estruturarem os principais insights observados em Nova York, trazendo recortes para a realidade brasileira e para o contexto sul-mato-grossense”, explicou a diretora regional do Senac MS.

O GPS de Mercado está previsto para começar às 8h, com palestras, roda de conversa e networking. O evento será realizado no Centro de Convenções do Senac, José Roberto Tadros, ao lado do Senac Hub Academy. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Acompanhe a entrevista completa: