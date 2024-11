Inmet prevê temperatura perto dos 40°C e perigo potencial de tempestade em MS

A quinta-feira (28) deve ser de temperaturas elevadas nos municípios de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em alguns locais a temperatura deve ficar próxima aos 40°C.

É o caso de Corumbá, no Pantanal, e de Porto Murtinho, no Sudoeste do estado. Nos dois municípios os termômetros devem marcar 39°C. O Inmet também emitiu aviso amarelo que indica perigo potencial de tempestade para os dois municípios.

Além de Porto Murtinho e Corumbá, o aviso se estende a Dourados, Coxim, Três Lagoas e Campo Grande. Mesmo com o aviso de tempestade, o calor deve predominar também nesses municípios, a máxima deve ser de 36°C, 35°C, 35°C e 32°C, respectivamente.