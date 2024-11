Inscrições para concurso da prefeitura de Novo Horizonte do Sul encerram nesta quinta-feira

A Prefeitura de Novo Horizonte do Sul, região sudoeste do estado, está com inscrições abertas para um novo Concurso Público que oferece 66 vagas em diversas áreas, além da formação de cadastro reserva.

Os interessados têm até amanhã, quinta-feira (7), para se inscrever e garantir a participação. As inscrições devem ser feitas até as 23h59, pelo site da Fundação Fafipa, com taxas que variam de R$ 50,00 a R$ 120,00, conforme o nível de escolaridade exigido para cada cargo.

O concurso abrange oportunidades para profissionais com ensino fundamental, médio/técnico e superior. Entre os cargos oferecidos estão Auxiliar de Conservação e Reparos, Motorista, Vigia, Assistente Administrativo, Técnico em Enfermagem, Agente de Contratação, Engenheiro Civil, Médico, Professor de Educação Infantil, entre outros.

A remuneração varia de R$ 1.320,00 a R$ 12.000,00, com jornadas de 20 a 40 horas semanais.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, marcada para o dia 1º de dezembro de 2024, com conteúdos de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos.

Haverá também prova prática para cargos específicos, no dia 26 de janeiro de 2025, e avaliação de títulos para os cargos de nível superior. O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.